伊仁絮語——小玩家有力爭勝

第一場「小玩家」在港初出已備受注目，結果只跑第四，也許本身仍嫌稚嫩，之後數仗亦未見突出。有見及此，希斯在一月曾安排牠北上訓練，並在四月復出。上仗馬兒在直路關鍵時刻未能望空，雖然跟跑而回，但演出並不太差。今仗返回沙田出戰，對手實力非強，狀態亦見穩定，有力爭勝。



第三場「四季喜」上仗初出留前鬥後，結果僅負於超班馬「勇闖」及再上能上名的「醒旺財」及「閃耀榮光」，表現不俗。最近試閘步大力雄，狀態比前進步，今場對手僅「飛馬輝煌」於上仗上名，史卓豐再騎有力爭功。



Ian