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重點出擊——忠誠駒加程出擊

2021-05-08 列印
神舟駿星
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　　第八場「忠誠駒」是E布自購馬，季內五戰不入三甲，實力未有太多證明，充其量只是467場次跑田草千二，在一場較強組別輸得接近而已，該役計有「勝得威風」、「暖在你心」、「無敵勇士」和「紅酒之寶」隨後贏馬。

　　留意「忠誠駒」血統，發現「樂益善」與「樂盈盈」都與牠同父，推測其性能應該長優於短，所以今次加程要調高評級。另外，此駒在外地贏馬一役，賽前休息兩個多月，能由千二扳上一四七三米建功，而且跑法亦一百八十度轉變，改以放頭策略取得頭馬，若非本身氣量十足，如此久休不大敗才怪。再參考其同父馬「樂盈盈」，也是由千四大幅加程至二千二取得成績。

　　今仗用人方面，「忠誠駒」配黃俊不免令人心寒，但留意到馬兒早由俊仔操練，是否羅富全存心關照？賽後便有答案。

安西教練
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