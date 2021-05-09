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馬場浮世繪——黃皓楠雙天至尊放到開齋

2021-05-09 列印
馬場浮世繪——黃皓楠雙天至尊放到開齋
馬場浮世繪——黃皓楠雙天至尊放到開齋
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　　黃皓楠昨日憑「雙天至尊」贏馬，苦戰至今季第七十個回合終於開齋，賽後他高興地表示：「『雙天至尊』在三班較為難贏，但今仗排檔好兼負磅輕，我只是把握好出閘，之後讓牠順走便可，贏馬全靠形勢之助。來到季尾階段，我要多謝仍肯給予我支持的練馬師和馬主，實在非常感激，曾經有段時間個人壓力很大，幸好慢慢懂得調整心態，之後不斷與練馬師加強溝通，並且多做功課備戰，如今總算有所回報。」

馬場浮世繪
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