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馬場浮世繪——徐雨石潘頓破合作悶局

2021-05-09 列印
馬場浮世繪——徐雨石潘頓破合作悶局
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　　徐雨石和潘頓今季合作成績失色，之前十二度攜手只得兩席位置，直至昨日頭場的「運來福星」終於打破悶局，這匹獨贏二點四倍的大熱門馬，在潘頓胯下雖然要望空走三疊，最終仍能輕勝個多馬位。

馬場浮世繪
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