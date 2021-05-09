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馬場浮世繪——周俊樂減五磅無阻爭勝

2021-05-09 列印
　　剛戰周三谷賽周俊樂中三元，其中「勁駒」更是他在港第四十五W，所以由昨日起升格為減五磅的見習生，雖然優惠減少，但樂仔戰鬥力仍強，在第三場便策騎「會長之星」一放到底，爆出十倍冷W。

馬場浮世繪
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