馬場浮世繪——班德禮三條跑道都有料到

本月底歐聯決賽前，車路士和曼城率先於今晚英超交鋒。作客的藍獅兩大德國兵迪姆華拿和迪姆華拿恰好在球季衝刺階段成功合體，所有戰線近兩仗同時上陣共入三球，今晚勢再化作球隊的引擎領軍向藍月先施下馬威，同時力保第四位歐聯入場券，客勝可捧。（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播） 迪姆華拿和夏維斯經過前帥林柏特旗下的失望期，在杜曹接手後表現才有起色。不過，他們只可謂各自精采，直至各賽事近兩仗雙雙正選披甲，夏維斯前仗英超對富咸梅開二度，其中一球正是多得迪姆華拿的妙傳，後者上仗歐聯對皇家馬德里頭槌破網亦是源自夏維斯射門中楣，可見二人終擦出火花。 門將艾度亞文迪直言，迪姆華拿和夏...

2021-05-08