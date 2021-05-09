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馬場浮世繪——班德禮三條跑道都有料到

2021-05-09 列印
馬場浮世繪——班德禮三條跑道都有料到
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　　班德禮來港日子尚短，但身手明顯好過預期，他首日登場已憑「電玩時代」在泥地入圍，第二回合則憑「全才」贏谷草，而昨日田賽就憑「紅麗舍」掄元，證明無論沙田草地、泥地或是快活谷草地，都能應付自如。

馬場浮世繪
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