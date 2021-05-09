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馬場浮世繪——投注站下周六起復賣六合彩

2021-05-09 列印
　　 因應新冠疫情發展，馬會決定由下周六起，恢復場外投注處的六合彩投注服務。為避免場外投注處因額外人流而帶來公共衞生風險，場外投注處將於六合彩攪珠日開放至晚上九時十五分，以及不會直播六合彩攪珠。

馬場浮世繪
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