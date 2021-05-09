方嘉柏追平蔡約翰 韋達梅開二度 潘頓三W霸氣封王

潘頓昨日憑石廄「運來福星」、賀廄「功夫茶」和沈廄「超霸神駒」贏三W，最終亦成為騎師王。而莫雷拉只與方嘉柏合作憑「大紅蜂」贏馬，令後者頭馬總數追平蔡約翰。其餘韋達憑「會長之星」和「勁力十足」梅開二度，前駒是周俊樂升格減五磅後首W。此外，黃皓楠憑呂廄「雙天至尊」打開季內勝門。



潘頓昨日連贏「運來福星」、「功夫茶」和「超霸神駒」三匹大熱門，最終更成為騎師王。而「運來福星」、「功夫茶」今仗都是取得處女勝利，前駒練者徐雨石表示：「『運來福星』上仗排十四檔，沿途走蝕位而落敗，今仗雖然排檔內移，但沿途仍被頂在三疊，幸好潘頓發揮鎮定，加上同場對手偏弱，結果成功取勝。此駒以往在三班也曾跑得接近，稍後回升三班可負輕磅，相信仍具競爭力。」



而「功夫茶」練者賀賢則說：「『功夫茶』過往問題多多，包括心律不正和腳患等，但馬主肯耐心等待，如今終於取得回報，而潘頓以往曾花很多時間訓練此駒，所以今仗由他策騎贏馬十分合理。這匹馬雖然已經五歲，但之前出賽不多，希望今場勝後持續進步，回到四班賽仍能夠再捷。」



這邊廂潘頓三W兼做騎師王，那邊廂莫雷拉則只憑方廄「大紅蜂」贏得一W，但仍幫方嘉柏上番練馬師榜首位，方嘉柏說：「『大紅蜂』今仗贏得相當驚險，但我認為只要展示出本身實力已經足夠。此駒仍然年幼未熟，賽前和賽後都有脾氣和小動作，我除了在配備上作改動，還希望牠吸收更多出賽經驗，其前景是值得看好的。」



此外，剛周三谷戰中三元的韋達，昨日攻勢仍持續，最終憑「會長之星」和「勁力十足」起孖，練者賽後說：「我一直認為『會長之星』可以在三班爭勝，只是由於經常抽得外檔，同時未能像今仗競逐四班賽般單騎領放，所以成績普通。今仗此駒主要贏在周俊樂減磅和貼欄自己領放，由於牠早前曾往從化休息，目前體力充足，所以應該會多跑一仗才唞暑。『勁力十足』與對手影相分勝負時，我以為牠會落敗。此駒要放頭順走，由於目前還是三歲，相信下季會更成熟，屆時將可應付一哩賽。」



另一方面，昨日有不少冷門頭馬，例如二十七倍的「葵涌精英」和十六倍的「紅麗舍」，前駒練者丁冠豪：「『葵涌精英』今仗排一檔，其實反而令我有點擔心，因為牠有畏群的問題，最終能取勝，一來戴眼罩仍是有幫助的，二來最後階段也有空位衝刺。我接手此駒時，其健康正常，之前在上手馬房成績平平，只是欠運而已。」



「紅麗舍」練者文家良則透露：「『紅麗舍』上仗演出令我失望，可是因為沿途望空時間過長，今仗有遮擋便交回好表現，稍後仍會安排牠繼續上陣。至於今仗改配班德禮，主要貪其陣上拼搏賣力，而且功架十足。」



記者：文傑、亨利