莫雷拉凱歌歡呼

莫雷拉於上周六田戰憑「大紅蜂」贏得一場頭馬，周三夜賽依然在沙田馬場舉行，跑六泥兩草，雷神繼續卜滿八匹座騎，其中多駒近績好，大有機會助他多添頭馬進帳。莫雷拉透露，對同是出戰泥地千二米的「加州凱歌」和「美麗歡呼」之機會最感樂觀。



東廄「加州凱歌」上仗在莫雷拉胯下，力拼而不敵於「一拍即合」得第二，相隔兩星期後，「加州凱歌」周三回師唯一贏馬路程泥地千二，繼續操刀的莫雷拉分析︰「『加州凱歌』上仗全程走勢甚好，直路上極具爭勝機會，奈何對手『一拍即合』的表現更好，牠在終點前被僅僅越過，敗得有點不值。今次『加州凱歌』出戰千二米泥賽，以其過去往績看來，當然更合腳法。雖然對手中有多匹是快馬，但『加州凱歌』不一定要靠快放爭勝，只要起步後緊守到前領馬的後面位置，留待末段望空衝剌，牠一樣可以發揮出威力，今仗有望收復前失，補中頭馬。」



蔡約翰訓練的「美麗歡呼」上仗跑田草千二米上名，周三晚轉戰泥地千二，莫雷拉說︰「『美麗歡呼』今季才開始服役，之前需要多操多跑，及至最近才成熟進步。上仗牠敗在當勇的『叻叻精彩』和『寶貝兒』蹄下得季軍，表現已令我很滿意。由於牠季內每次試泥閘都能交出良好走勢及跑出上佳時間得第一名，所以趁目前狀態冒升而報跑泥地賽事，是十分合宜的部署，希望屆時牠能夠一如試閘時般採用較主動的跑法，爭取到在港首場頭馬。」



葉廄「紅旺」在莫雷拉胯下連贏兩場田草千四，今次升上三班出戰同程，莫雷拉表示馬兒上仗僅以馬頸位擊敗對手，贏得相當驚險，然而該役牠負一三三磅，而且賽事早段步速較快，以此伸算，贏馬亦具難度。「今仗牠面對高一班對手，但負磅驟減十四磅，按理仍具競爭力，冀望臨場再跑出水準，順利爭取三連捷。」雷神道。



特約記者︰文傑