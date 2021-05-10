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馬場浮世繪——NHK一哩賽日投注額逾兩億半

2021-05-10 列印
  香港賽馬會昨日轉播日本東京競馬場舉行的「NHK一哩賽日」其中八場賽事，即使適逢母親節，全日總投注額仍有兩億五千四百八十多萬元，較之前的越洋轉播賽日「英國二千堅尼賽馬日」上升。至於全日重頭戲國際一級賽NHK一哩賽，就由李慕華策騎的「速度大師」擊敗配池添謙一的冷門馬「前人足跡」勝出，成為自二○○一年的「大洋船」後，首匹外國配種馬匹勝出NHK一哩賽，「速度大師」也是首匹勝出此賽的德國馬。

馬場浮世繪

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