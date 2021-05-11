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馬場浮世繪——美活人生波健士認罪罰九日

2021-05-11 列印
　　競賽董事小組昨日早上就波健士於四月十七日沙田賽事中策「美活人生」的方式繼續研訊，有關指控主要是指騎者未有合理地為馬匹爭取到最佳名次，當事人承認指控，小組聽過其陳詞後，決定罰波健士由五月二十四日開始停賽至六月二十六日，此期間共有九個賽馬日。

馬場浮世繪
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