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馬場浮世繪——騎者晨課馬背上准拉低口畢

2021-05-11 列印
　　由於近來新冠病毒的疫情放緩，同時天氣轉趨炎熱，馬會早前發出內部交件，指示一眾騎師及騎馬人由上星期六開始，於每天晨課上當操馬之際，不論騎師和騎馬人只要仍在馬背上，可以拉下口罩，不過落馬之後，則必須立即重新戴好口罩，避免病毒傳播。

馬場浮世繪
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