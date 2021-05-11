  • 2021年5月11日 星期二
  • 28º
  • 82%
熱門： 武親節粟米肉磚飯梁凌杰房協區議員

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——肯塔基打吡盟主染藥或被貶

2021-05-11 列印
　　月初贏出美國三冠賽首關肯塔基打吡大賽的Medina Spirit，因賽後血液樣本含有消炎作用的藥物倍他米松，根據肯塔基州賽例是於出賽前十四日內不可使用，肯塔基馬會已按例禁止練馬師巴富達旗下的馬匹參加該州所有賽事，直至調查完結。而巴富達已要求先將有關血液樣本作去氧核糖核酸測試，以證明樣本屬Medina Spirit所有，然後再另外檢驗。但只要再次證明樣本含倍他米松，Medina Spirit將被取消肯塔基打吡冠軍資格，馬兒將於今日往馬利蘭州，預備參加周六在皮姆利科馬場舉行的三冠賽次關必利時錦標，能否如期出賽要待馬利蘭州馬會決定。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd