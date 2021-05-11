輝灑自如——啟示可能是假象

賽馬博彩是一項鬥智鬥力的玩意，但凡抱着西瓜買大邊心態的朋友，通常都會得到失敗的下場。當你以為自己掌握得愈多，便愈會陷入真正大戶的套路。我經常和好友們分享，即使手執一百幾十萬，其實也只是茫茫彩池中的一粒小塵，何況我們只是玩開一千幾百的？



前輩驃叔曾經說過，「馬場專收叻仔」。此句名言直至今時今日都一樣應用得着，因為資訊流通愈來愈發達，會令普羅馬迷甚至我輩評馬人也好，以為自己比別人知得更多。人人都以為自己「叻」過其他人，卻沒有多少人會去想當中假象。



畢竟除非是真正的局內人，否則大家其實只拿着同樣的東西，想從中獲利？必須輔以個人分析，並非盲目跟從一些數字所謂的「啟示」。而這些數字資訊也令更多人練精學懶，對賽馬發展肯定不是好事。



朱鎮輝