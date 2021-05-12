重點出擊——勇冠全城 有的放矢

今次蘇保羅派「喜氣綿綿」上陣，細數馬兒最近五次出賽的當日，都見蘇廄大舉出擊。先是一月十三日入位，同日有「活力得勝」贏馬及「騰龍超影」上名；之後二月六日贏馬，同日有「荷花福星」配合起孖；三月三日雖然搏失得第四，但同日的「新威力」及「箭意」都上名。再睇前仗贏馬當日，廄侶「雷霆戰駒」拼入Q；上仗轉戰谷草落第，可歸咎賽事步速太快，而且直路走內疊不利地，但同晚有廄侶「箭意」贏馬。



從以上資料可見，「喜氣綿綿」誠是蘇保羅心目中的最佳變倍器，今次筆者搭一趟順風車，決定博第四場「勇冠全城」是為了配合而來。



事實上，剛戰「勇冠全城」有顯著進步，在賽事前中段步速極慢之下，末段貼欄走不利地亦可追近。再看牠近兩次的泥閘綵排，直路都自動加速湧上，今次轉戰泥地屬有的放矢。







安西教練



