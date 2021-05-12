伊仁絮語——友瑩昇值得一試

第二場「友瑩昇」血統顯示宜跑較長路程，近兩仗跑中長距離都有追勢，證明加程是合理部署。此駒的同母馬Move over曾在美國報捷，而前香港賽駒「步步快」亦出自此母系，並在第一班的泥賽上名，故相信「友瑩昇」也可應付泥地。今仗雖然排檔一般，但強配莫雷拉，值得一試。



第四場「美麗歡呼」在港四戰均受追捧，但上仗才首度上名，演出令人失望。幸好勤跑之下，此駒的走規逐漸改善，早前又三勝泥閘，今次擺明有備而來。其父母兩線均來自美國血統，雷神棄騎同場「中華威威」而就，看來心中有馬。



Ian



