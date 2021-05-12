勝在有方——駿皇星機動堪信賴

「駿皇星」上季在偏黏場地輕勝田草千二米後，於正常場地表現大幅倒退，可能腳患馬要跑路面感不太硬之場地才較好。前仗轉到濕慢泥地果然第二度在港入Q，僅輸給其後差點贏三班之「再大大」，應屬出色亞軍。最近再跑泥地，段速偏快跟得急，在當晚不太利前置之下，仍能以佳速輕勝相對有利之「金津一號」，總時間比早一場之四班頭馬「中華威威」快0.35秒，姿態卻有過之而無不及。今隔六星期才再跑，馬房過往此類馬見好常可持續，排檔內移而跑法夠機動，值得信賴。



「威武承傳」前仗初跑此程能輕取「旋里多彩」，再出取位略失誤仍能入位，確認此程威力最強，有力入三甲。



方駿暉



