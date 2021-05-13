  • 2021年5月13日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 釣魚婚戒阿嬌蔡展鵬便利店

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——金津一號開齋大勝九個馬位

2021-05-13 列印
馬場浮世繪——金津一號開齋大勝九個馬位
Previous Next

　　昨晚第六場賽事由「金津一號」大熱掄元，這匹四歲苗廄馬今仗首度增程角逐泥地一哩，並且強配莫雷拉，最終大勝九個馬位而回，暫時是今季泥地贏馬最遠的距離，並且締出一分三十秒七六佳速，打破四班同程的班際紀錄時間！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd