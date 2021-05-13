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馬場浮世繪——法國騎師布達德再涉性侵案

2021-05-13 列印
　　三屆法國冠軍騎師布達德，以及另一位法國騎師Pierre Bazire，本周一晚在尚蒂伊因涉嫌觸犯強姦案被警方拘捕，至翌日仍未獲釋，故此他們當日在尚蒂伊馬場賽事的坐騎需要全部易配。今次事件源自今年二月該國東南部卡涅市的一場派對，原告人在二月十九日報案，三月當地報章已有報道，警方調查後作出行動。今次已是布達德第二次被指涉及同類案件，他在一八年曾被一位業餘女騎師指控其侵犯，當時布達德矢口否認，並在今年一月透過律師發出聲明否認。

馬場浮世繪
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