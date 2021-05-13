周俊樂田草夜賽稱王

昨晚舉行久違了的沙田夜賽，跑六泥兩草，結果周俊樂贏「當家精神」和「威武承傳」，莫雷拉贏「金津一號」和「紅旺」，田泰安贏「翡翠劇院」和「文明之星」，三人都起孖，周俊樂在其他場次累積分數較多而成為騎師王。



周俊樂、莫雷拉和田泰安昨晚都起孖，前者最終更成為騎師王，而「當家精神」和「威武承傳」都由他經手贏馬，前駒練者韋達賽後說：「『當家精神』一直保持進步，但今場面對強敵，我未算有太大信心，結果牠不但贏馬而且締速出色，由於此駒只得三歲未完全成熟，我會讓其提早唞暑，留待下季再爭功。」



而「威武承傳」練者鄭俊偉說：「『威武承傳』前仗勝後被加了七分，所以我上仗已搵周俊樂策騎，希望憑其減磅優勢抵銷加分，而今次重戴羊毛鼻箍，是希望牠走勢更順，至於季內會否再上陣，則要視乎其健康狀況。」



至於莫雷拉憑「金津一號」和「紅旺」起孖，前駒練者苗禮德：「『金津一號』與前杜拜世界盃盟主『入侵者』血緣關係密切，所以一定合跑泥地中距離，只是有段時間稍嫌瘦弱，因而只報跑短途，至今仗才增程出戰，如今大勝而回證明本身質素，希望稍後繼續交出好成績。」



而田泰安則勝出「翡翠劇院」和「文明之星」，前駒今仗取得轉投姚本輝後首W，練者透露：「『翡翠劇院』上仗的表現已經很好，其實牠最緊要健健康康，這樣便可正常操練，由於身處第五班，無論跑谷草或泥地都有優勢，至於接戰雖然要升上四班，但如在季尾階段遇上弱組對手，相信仍可一爭。」



另外，潘頓和梁家俊都有馬贏，前者為「喜氣綿綿」大熱掄元，練者蘇保羅指：「『喜氣綿綿』上仗贏馬後，今次再跑多負五磅，不過同場多駒都是老對手，故此其爭勝條件仍充足，結果在早段快步速幫助下，取勝姿勢較之前幾場更輕鬆。此駒今季已經三W，下仗要升上四班作賽，屆時會否再上陣，要視乎其賽後狀態而定。」



而梁家俊憑「鱷臨天下」贏馬，練者容天鵬表示：「『鱷臨天下』上仗氣管多血，但稍作休息之後便恢復正常，今仗面對的對手較弱，本身又排好檔，而且出閘順利，結果成功勝回一仗。此駒健康不太穩定，所以我經常安排牠到從化，如今看來的確幫助不少。」



記者：文傑、亨利