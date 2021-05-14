馬場浮世繪——拍賣馬續抵港下月尾供投

曼城因為同市宿敵曼聯在周二落敗，得以提早奪得英超錦標，他們當然希望在今晚聯賽作客擊退紐卡素慶祝封王，射手阿古路亦要以表現為來彌補上仗英超射失十二碼的失誤。然而喜鵲最近走勢凌厲，射手祖爾韋洛克對強隊屢有斬獲，今仗必掃藍月雅興，不妨捧讓球主客和受讓兩球「主勝」。（Now4K 611、621台周六凌晨3:00直播） 藉曼聯周二英超主場1:2不敵李斯特城，藍月提早封王。然而由於疫情關係，消息指球隊不會就聯賽奪冠舉行勝利巡遊，故球隊上下都希望在球場上與球迷分享喜悅，中場兼隊長費蘭甸奴矢言：「這個冠軍很重要，證明我們一整季的努力得到成果。然而球迷們未能親身見證這一刻，所以我們會更努力爭...

2021-05-14