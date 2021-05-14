  • 2021年5月14日 星期五
  • 33º
  • 66%
熱門： 九龍灣展貿中心獅子會按摩椅MIRROR外賣員

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——拍賣馬續抵港下月尾供投

2021-05-14 列印
  受疫情影響，馬匹運港較以往困難之餘，隨馬匹來港的外地工作人員亦較困難，致使去年的香港國際馬匹拍賣會一再延期，幸好近月疫情放緩，今年拍賣會的馬匹已經陸續抵港。馬會今季只會舉行一次國際馬匹拍賣會，已定在下月二十五日星期五晚舉行。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd