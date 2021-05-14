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馬場浮世繪——時時精綵初北上試閘第一

2021-05-14 列印
　　去季香港馬王「時時精綵」於上月的女皇盃落敗後，首次被遣往從化受訓，告東尼冀望在新環境中，馬兒可重拾競逐情緒。昨晨「時時精綵」配外籍騎馬人參加從化草地千二米試閘，結果輕鬆跑得首名，且看經過特訓後，能否重現馬王風範，從而本月二十三日的遮打盃揚威。

  另一方面，有傳韋達麾下的「將王」將配由班德禮出戰遮打盃，是否作實稍後有分曉。

馬場浮世繪

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