﻿張氏理論——泥地千四 有得諗

近期播多了日本賽事，香港馬迷可以見到一些沙地賽事，卻不是全程都是沙地，極可能是起步後有段路是草地，然後才是沙地，這狀況不算奇異。例如不少港人都到過的澳門馬場，那兒的一三五○米沙地賽，起步是跑沙地，但途中要橫跨一段草地跑道約幾十米，之後又回到沙地，這是因當年馬場設計時未有兼顧，更估不到澳門曾一度每年跑一千場馬。



沙田馬場只有千二米及一哩泥賽，千三至千五米欠奉，原因之一是設計時，快活谷馬場有千四米沙地，其時無人預見到九十年代跑馬地馬場重建而取消沙地跑道也。



九十年代，香港馬會之路向是每季跑五百多場，即兩條草地跑道可應付到。但九七後不斷加賽日，每次日賽也由八九場加到十場，近年更是十一場；谷夜賽就由以前草地跑七場，加至跑八場多年，近一年更跑足九場。即兩條草地跑道已未必可應付，用泥地賽補數是唯一出路。



老張之奇想是利用以前新彎空位，將泥地跑道分為短直路及長直路，這就可以於長直路設千四米泥地賽了。



張福元