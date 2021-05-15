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馬場浮世繪——有傳金鎗六十避戰遮打盃

2021-05-15 列印
  今季七戰全勝，且贏出四場國際一級賽的「金鎗六十」，本已報名參加下周日舉行的香港冠軍暨遮打盃，昨晨見此駒由騎師何澤堯策騎，與廄侶「好好學習」在草地跑道上快跳。可是之後有消息傳出，主理人決定「金鎗六十」將避戰遮打盃，因此今季將不會產生三冠盟主，而遮打盃僅得八駒列陣。

馬場浮世繪
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