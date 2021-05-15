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馬場浮世繪——郭能暫未能復課操馬

2021-05-15 列印
  騎師郭能早前就其違反賽事規例第十四（2）條，被判罰停賽二十八日提出上訴，結果被判上訴得直，罰則獲得減半，在本月三十日賽事便可以復出上陣。最近見郭能接連幾日，於晨課時在烽火台露面，跟在場練馬師閒談，可是至今他仍未復課操馬，據悉他必須向管理層獲得批准，才能夠恢復參與晨課及試閘，而郭能曾主動向管理層查詢，卻遲遲未獲得回覆，只能繼續等候。

馬場浮世繪
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