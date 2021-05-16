頭號目標——健康美麗430走光

第三場四班一二○○米。「健康美麗」雖然也曾贏過千四，但千二米必更合，所以近兩仗跑千四甚至1650米，心意必是求減分落班。若論此駒最後一次跑沙田千二是430場次三班賽，在偏差稍利一二疊之下沿途走三疊留後，直路上又持續被夾在兩駒之間未嘗真正望空，最後不過與其後在三班上名和贏馬的「志力同心」、「利害了」同到，今次換了一批四班對手，即使只跑出當日八九成水準，隨時都夠佔一席。



對手方面無疑頗多，正路的有「南莊加好」、「叻叻精彩」、「包裝大獎」、「八仟師」、「紅鬃烈馬」，但也不要忽視「尚方寶駒」，因牠初出跑千二米一役，在半條直路未望空之下，實際與「大眾開心」、「好拍檔」這些有潛力的質新馬只在一身位內分勝負，之後幾仗增程旨在寓賽於操，今仗突然回師此程並改配方廄冷殺手楊明綸，也要防。策略上可考慮以四連環或單T為主，以「健康美麗」膽一拖六，即使其餘開熱門也不至於蝕本。



仲達