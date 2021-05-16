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勝在有方——閃耀榮光四班惡氣足

2021-05-16 列印
　　「閃耀榮光」出道至今雖只贏一場，正是配潘頓在四班田草千二建功，其後在三班也經常跑入二三名，當時演出夠準。今季初於三班入位，事後看鄰近對手「南區寶」、「和氣生財」和「文明之星」其後全部可再贏，水準不低。前仗重返此程，雖然賺慢步速，但前兩名的「禪勝寶駒」和「大雷暴」最近對手增強下均能入三甲，仍交出三班中級水準。剛戰回四班，表面看對前兩名無威脅，但蹄下敗將「齊齊友福」、「活力長勝」、「皇龍福將」和「四季喜」其後全部可入前兩名，應屬強組季軍。今次隔七星期才再跑，儲足體力後可成為三四班升降機。

　　「大醇威」轉配備頭兩仗常見好，季初於此程段段快開仍能入位，久別重返會有新鮮感刺激，如能切入內疊前置便有冷機。「摘星之光」上季和今季首仗均衝得勁，流鼻血馬久休復出，蓄銳下又會追一段勁。

方駿暉
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