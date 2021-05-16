勝在有方——閃耀榮光四班惡氣足

朋友父親去世，家人決定喪事從簡，反倒是外人，甚麼老同學老朋友一堆，這個提議要隆重，那個提點禮數要周全，意見多多，不勝其煩。 多管閒事的人便是這樣，因為是閒事，於他其實無甚痛癢，提議儘管信口開河，做不做得成，做了會不會累死人，他都不用負責，一切騷擾，他都視之為自己熱心，這熱心會引起甚麼後果，他不會上心，萬一壞了事，他拍拍屁股比誰都走得瀟灑。 我們的生活中，一定有這些多管閒事的人，凡事都要給意見，說出的廢話一堆堆，指手劃腳，只說是因為「熱心」。你若礙於面子客套一下，表示感謝，那這些人便更是神氣得像領導了。偏偏多管閒事者，見識都低，自我感覺則特別良好，你待他客氣些，便得寸進尺，愈...

2021-05-15