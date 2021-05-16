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伊仁絮語——美麗笑容可作馬膽

2021-05-16 列印
　　第七場「顏色大師」來港前在澳洲由摩加利及大摩訓練，首次上陣出爭三級賽，可見自視甚高。其後馬兒兩度報捷，最後一役更擊敗表現穩定的Thudson，反映本身能力不俗。這匹出自「水頭充足」的三歲馬，上仗在港初出，見牠馬身仍重，結果跟跑而回。今仗初戴羊毛面箍，有助沿途走來更集中。查告東尼與潘明輝雖然合作不多，但過去曾八次攜手贏馬，並非盲門組合，值得一試。

　　第十場「美麗笑容」今季大熟大勇，最近四仗均入三甲，一月份跑二班千四曾擊退「非凡才子」及「極速王」，翌仗更捧走賀年盃。上仗增程至千六，全程二疊僅不敵佔有步速之利的「精神威」，表現亦佳。也許該役耗力不少，因而較遲復課，但牠近期在從化操練正常，試閘走勢強勁，今仗小休後再戰，回師贏馬路程必合適，可作馬膽。

Ian
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