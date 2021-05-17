雄深雅健——趁未走火 走出胡同

每個馬迷，一起奉行目標為本，想盡一切方法，務求成為勝方。賽績、晨操是兩大基本要訣，由兩大類衍生各種方法，無論屬哪一派，目的都一致，無抵觸，更不應排斥，以事實、個人經驗累積，逐一驗證，以求找到最適合自己一套度馬方法。過分傾側，不理其他因素、條件、疑問，既欠全面，更有如自我閂後路，若有此狀況，趁未走火入魔，還是快點走出胡同。找到變數，不等如一定可贏錢。要明白變數唔係大晒，只屬指標之一，好或不好，有待事實驗證，還要證明經得起考驗。不時提到某馬操法有變，其實與場地偏差、跑法、遭遇形勢等，均只屬芸芸因素之一，變好、變得有幾好，似無準則，其實可透過自設回溯、追溯基制，有如做普篩，累積實例以達提升準確度。子健