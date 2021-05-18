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馬場浮世繪——郭能復操馬下周日暫獲四駒

2021-05-18 列印
  郭能雖然上訴得直已獲減刑，可於本月三十日的沙田賽事復出騎至煞科，然而一直無到場操馬，昨晨終於見他恢復晨課，雖然全朝只做替工代操明夜第二場方廐「電子寶貝」快跳，但收操後曾跟多位練馬師密斟，動態積極。郭能表示自己一直有做運動，所以即使已數周無操馬，健康狀態仍佳，希望如今復操後可盡快找回競賽觸覺，他謂在下周日賽事暫得四匹座騎，而現距截止報名日期仍有一整個星期，料座騎數目有望增加。

馬場浮世繪



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