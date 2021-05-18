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馬場浮世繪——廿四匹拍賣馬下月尾供投

2021-05-18 列印
  馬會於之前幾季均舉行兩次國際馬匹拍賣會，但今季則會縮減成一次，定於六月二十五日晚上在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行。今屆拍賣會將重質而不重量，只推出二十四駒供投，數目少於過往，其中十二駒為北半球馬，十二駒為南半球馬，當中再次有南半球兩歲馬推出供準買馬競投，好處是馬匹有較多時間成長才上陣。

馬場浮世繪



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