輝灑自如——點止博彩咁簡單

周五晚上馬會突然公佈已與廣州市政府簽署框架合作協議，為推進「大灣區」的馬產業發展共同努力。協議中最受注視的重點，自然是「雙方將合作在從化馬場引入國際級賽馬賽事，並按照馬會根據國際賽馬的最佳實務典範所制定的賽事規則和監管機制進行。按照協議，從化馬場將於二○二五年起舉辦常規性的賽馬賽事。」簡單說明便是，從化馬場將在二○二五年會有馬跑！當然從化之前已有過演示性的賽事舉行，但當日是純粹「演示」性質，並不設投注，甚至轉播來港的時間也有延誤，就是避免有非法外圍受注。不過二○二五年若舉行「常規性」賽事，又會採用甚麼形式呢？會繼續「演示」？還是有其他模式可採用？固然具體細節仍有待馬會公佈，但我相信大家不妨將之視作多一個馬場進行香港賽事便好，也毋須在此刻有太多揣測。反正從化跑馬的價值，是為進一步提升大灣區馬產業的價值，而非單一的為了博彩也！朱鎮輝