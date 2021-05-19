勝在有方——維港奔流半冷再敲

筆者並非看不起陰謀論，但陰謀論所指的，其實只是猜測幕後鬥志而已，而個人一向深信選馬必須以實力為基礎，預估賽事形勢為次，估鬥志只屬旁枝。因為在馬季大部分時間，絕大部分馬都有基本爭勝意欲，偶爾有些敗於發揮的只屬小部分，所以根本毋須大費周章去猜測用心。不過來到季尾，情況便不可同日而語了，尤其是季內已交代的馬，到底幕後是屬意留力下季還是盡用，將直接影響賽果，不得不從多角度考慮，甚至代入主理人的角色。 第九場三班一八○○米。刨到此場時，在尚未逐匹檢視之前，「曈曨光彩」已吸引到我注意，原因是剛周日沙田賽事的第九場，東廄派出了理應是谷草更合適的「喜蓮慧星」角逐，與其說牠是轉場一試，我認為...

2021-05-19