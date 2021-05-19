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勝在有方——維港奔流半冷再敲

2021-05-19 列印
　　「維港奔流」外地跑了五仗得兩W兩P，最差一役也得第五名，來港前最後一仗仍勝，而上季尾最後四仗也得兩冠兩殿，一再反映體力夠強。大前仗除去面箍於直路賽之不利路段跟跑後，前仗於千二米可闖入大冷Q腳。最近重返谷草千，從大外檔切入二疊後，能氣走實力指標「資本家」，頭兩段步速比後一場慢0.4秒，但總時間卻僅慢0.19秒，約有三班中上級水準。逾千一磅之大馬隔四星期再跑，對手未見增強，會夠快切入二疊前置，半冷可再敲。

　　「場場精綵」前仗以終極時速衝近今又同場之「股票傳奇」，證明此場地合跑。剛戰於內疊受困兼失蹄才敗，季內未交代之馬起用雷神必欲求勝。



方駿暉
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