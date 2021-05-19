重點出擊——順意寶降班求勝

今期推介馬第五場「順意寶」，雖然也是出自458場次，但不知是否上季兩捷付出太多體力，導致今季屢拼仍無功。不過回看近仗，此駒連番出戰沒有根據的路程，求降班的心意非常明顯。
如今求仁得仁，「順意寶」今次終可降落四班之餘，更遇上多匹季內未勝馬，對手實力與458場次差了一大截。剛周日「閃耀榮光」和「爆騷」也是降班即贏馬，「順意寶」轉投苗廄尚未交代，可投信心一票。
安西教練
台灣新一波新冠肺炎疫情出現井噴式爆發，單日新增三百三十三宗本地個案，再創單日新高，較前一天大升逾六成，政府警告疫情仍未到頂。台北萬華涉色情的茶藝館群組持續擴大，中招者多為五十至七十歲的長者，當中重症比...
2021-05-18
台灣早前513大停電因台電興達電廠有人員操作錯誤而導致。 台電指，昨日興達電廠又有一個燃煤機組因故障跳機，不過台電指，興達1號機組的確故障，但影響的電量不大，當日下午指已排除故障。沒想到台電於晚間緊急分區輪流停電。 根據台電透過警示簡訊指出，晚八時十分因負載突升，供電能力不足，八時五十分執行緊急分區輪流停電。 台電表示，昨日十二時五十四分高雄興達電廠1號機，因鍋爐燃燒管理系統模組故障停機，電廠已於十四時二十五分排除故障及測試完成，十四時二十九分火重新升載併聯發電。據悉，昨日中午台電預估最高用電量約三千七百萬瓩，不過中午的實際用電量已超過三千七百三十萬瓩。
2021-05-18
以色列和巴勒斯坦人的激烈衝突進入第二周，局勢有進一步惡化的趨勢。以色列總理內塔尼亞胡周日警告，指衝突可能會演變成以色列和哈馬斯之間的第四場戰爭。當地周一凌晨以軍就再空襲加沙數處地點八十次；哈馬斯繼續向...
2021-05-18
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理黃家明表示，九龍灣德福花園I座低層3室，面積538方呎，兩房間隔，獲上車客承接，成交價795萬，呎價14777元，屬市價水平。原業主於11年1月以388萬購入，是次轉手帳面獲利約407萬，升值逾1倍。 德福兩房795萬易手 祥益區域董事袁思賢表示，屯門大興花園2期5座低層E室，面積475方呎，兩房間隔，買家為區內換樓客，鍾情屋苑周邊環境清幽，議價後以560萬Full Pay購入，呎價11789元。原業主於11年以約210萬購入，帳面獲利350萬。 香港置業首席聯席董事文愛玲表示，長沙灣泓景臺6座極高層A室，...
2021-05-18
美國聯儲局高層再「放鴿」，但美股早段仍要下跌。杜指早段跌86點報34296點，跌幅0.25%；納指跌85點報13341點，跌幅0.6%；標指跌12點報4161點，跌幅0.3%。 杜瓊斯工業平均...
2021-05-18
利物浦在周日英超靠門將艾利臣比加補時階段的士哥，作客2:1絕殺西布朗，保持爭四主動權，意味三、四位的李斯特城和車路士在今晚聯賽交手時，兩隊極可能只能活一隊。眼見艾利臣做英雄，同為門將的卡斯柏舒米高一於接力，一如三日前足總盃決賽般以精采撲救封殺藍獅，與中場泰利文斯帶領狐狸作客奏捷，取得爭四重要三分。 （Now611、621台周三凌晨3:15直播） 李斯特城和車路士分別以六十六及六十四分，排英超積分榜第三、四位，兩軍今仗交手，將直接影響整個爭四形勢。再者第五位的利物浦周日靠門將艾利臣比加補時階段頭槌建功，作客2:1絕殺西布朗，餘下兩輪全勝就很大機會取得前四，故此狐狸和藍獅幾乎是...
2021-05-18
炎炎夏日到喇，又係時候要換季，為自己同家人換新裝。ELEMENTS圓方推出「初夏雙重消費賞」，仲同Visa、ZA Bank同商場現金回贈手機應用程式BLOOM聯手推出「ELEMENTS X BLOOM...
2021-05-17
因新冠疫情影響延期一年的「2020東京奧運會」將於7月23日揭幕，日本疫情近日又告急，東奧未知能否如期舉行，無線（TVB）昨日出動半百藝員出席記者會，宣佈將傾盡全台力量全面轉播這項體壇盛事！ ...
2021-05-18
台灣曾為迅速擊退新冠肺炎疫情而自豪，但俗語有云︰「生於憂患，死於逸樂。」台灣有人開始放鬆，部份長者把社交距離忘得一乾二淨，光顧萬華區涉情色的茶藝館，結果觸發新一波疫情。香港經歷過四波疫情的考驗，近日本地確診個案大減，大家不能開心得太早，台灣陷入嚴峻疫情，正好是一個反面教材，港人絕對不能放鬆，更加不要參加隱蔽的尋歡作樂活動，以免自招苦果。 在限聚令下，酒吧從業員和顧客均需接種疫苗，致令酒吧業疲不能興，但近日疫情緩和下，部份人開始鬆懈，見正式酒吧多不開門，轉頭光顧一些工廈內的無牌處所，警方日前便在屯門破獲一個涉色情活動的無牌酒吧，可以想像，光顧者花天酒地，參與者脫罩行樂，無視出...
2021-05-18
筆者並非看不起陰謀論，但陰謀論所指的，其實只是猜測幕後鬥志而已，而個人一向深信選馬必須以實力為基礎，預估賽事形勢為次，估鬥志只屬旁枝。因為在馬季大部分時間，絕大部分馬都有基本爭勝意欲，偶爾有些敗於發揮的只屬小部分，所以根本毋須大費周章去猜測用心。不過來到季尾，情況便不可同日而語了，尤其是季內已交代的馬，到底幕後是屬意留力下季還是盡用，將直接影響賽果，不得不從多角度考慮，甚至代入主理人的角色。 第九場三班一八○○米。刨到此場時，在尚未逐匹檢視之前，「曈曨光彩」已吸引到我注意，原因是剛周日沙田賽事的第九場，東廄派出了理應是谷草更合適的「喜蓮慧星」角逐，與其說牠是轉場一試，我認為...
2021-05-19