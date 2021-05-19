重點出擊——順意寶降班求勝

今季兩次回降三班都能贏馬的「競技勇士」，保持在三班百分百之勝出率，而能夠逼近牠的蹄下敗將，事後回看也有相當水準，至於能否更上一層樓，就要看本身進度如何。回顧總場次458，暫時只有三駒能在更高班次建功，包括「精靈勇士」、「手到回來」及「大紅包」，其餘中年馬「艮志騰雲」及「維港奔流」亦在三班取勝，該賽無疑屬強中強組别。今期推介馬第五場「順意寶」，雖然也是出自458場次，但不知是否上季兩捷付出太多體力，導致今季屢拼仍無功。不過回看近仗，此駒連番出戰沒有根據的路程，求降班的心意非常明顯。如今求仁得仁，「順意寶」今次終可降落四班之餘，更遇上多匹季內未勝馬，對手實力與458場次差了一大截。剛周日「閃耀榮光」和「爆騷」也是降班即贏馬，「順意寶」轉投苗廄尚未交代，可投信心一票。安西教練