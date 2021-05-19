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伊仁絮語——星河戰駒值得一試

2021-05-19 列印
　　第二場「星河戰駒」失準難靠，早前轉至高伯新馬房，大前仗跑谷草一哩後上不及得季軍，近兩仗雖然失落三甲，但表現亦算恰可。今仗距離上賽接近兩個月，可寄望馬兒儲足新鮮感能發揮出水準，值得一試。

　　第五場「順意寶」季初評七十四分都能入位，可能苗禮德認為馬兒在當時評分爭勝不易，所以便部署減分。此駒上仗跑谷草一千，起步略慢之下，直路上卻追前不少，若非在接近終點時受阻收慢，應會跑得更近。今次降落四班可賺級數，同場亦不乏前置型馬，有利牠發揮後勁，戰意不用懷疑。



Ian

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