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馬場浮世繪——潘頓贏完頭場背痛退賽

2021-05-20 列印
馬場浮世繪——潘頓贏完頭場背痛退賽
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　　潘頓昨晚在頭場賽事策騎「赤馬雄風」大熱掄元，本來以為是大攻勢序幕，豈料第二場賽事之後馬會卻宣布，潘頓因為身體不適而要退下火線，令其騎師王的彩票即時變牆紙！事實上，潘頓在頭場影頭馬相的時候，就算戴上口罩仍難掩病態，而之後離開馬場也是愁眉不展。至於馬會之後通知傳媒，潘頓是因為腰背痛而退出比賽，並且曾經接受醫生檢查。

馬場浮世繪

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