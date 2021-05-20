昨晚谷戰莫雷拉憑時廄「爪皇烈焰」、呂廄「陽明高高」、蔡廄「聲勢」、羅廄「皇寶」，東廄「場場精綵」贏五W，並於第七場賽後提前成為騎師王。而蔡約翰則另贏「平海歡星」，霍利時另贏「鑲白旗」累積夠十六W上岸。其餘潘頓頭場勝出「赤馬雄風」後背痛，結果於第三場賽前宣布退下火線，餘下七匹座騎易配。莫雷拉昨晚重現神級表現，先後勝出「爪皇烈焰」、「陽明高高」、「聲勢」、「皇寶」和「場場精綵」，並於第七場賽後提前成為騎師王。其中「爪皇烈焰」練者霍利時說：「『爪皇烈焰』一直健康正常，可是陣上運氣平平，經常跑得接近而未能取勝，幸好馬主沒有放棄，終於等到今場頭馬，至於鞍上人雷神臨場因應形勢，將牠擺前列競跑，發揮實在出色。」「陽明高高」練者呂健威則說：「『陽明高高』今仗排一檔，形勢比之前兩仗為好，加上莫雷拉的騎功，結果勝回一仗。此駒目前變得比較均速，所以縮程跑千二反而更合，但最好還是要有內檔的幫助。」而「皇寶」練者羅富全表示：「『皇寶』來港初期體重逾千三磅，需要多跑收身，但情況在閹割之後逐漸改善。我認為此駒跑千八米最合適，至於稍後如何部署，我要與雷神商討一下再作決定。」此外，昨晚希斯和賀賢都有馬贏，前者在「赤馬雄風」連捷後透露：「『赤馬雄風』乃靈犀牧場出品，來港初期令人寄望甚殷，但可能需要時間適應環境，表現未如預期，幸好連輸九場之後，牠先在短途賽跑第二，繼而增程中距離連贏兩場，看來終於踏上正軌，而且谷戰特別擅長，相信下季仍會有好成績，至於季內會否再跑要視乎賽後態況。」而賀賢則憑「超額認購」取得季內第二十七W，練者賽後說：「『超額認購』上仗因為腹絞痛而臨場退出，幸好情況並不嚴重，今仗排三檔有幫助，如果其情緒之後可以保持淡定，季內會讓其嘗試增程跑谷草千二米。」另一方面，繼田泰安前日宣布，將昨晚賽事的策騎費全數捐出予上周六在毛里裘斯墮馬身故的好友祖格拉後，同樣來自毛里裘斯的前香港冠軍和一八年當地冠軍騎師霍達的太太Nathalie，隨即在網上發起募捐，目標籌得三十萬港元，作為協助祖格拉兩個兒子日後生活和教育所需，直至昨日傍晚為止，已經籌得十二萬港元，來自香港、南非、新加坡和澳門等地馬圈中人均有捐款，包括何澤堯、摩加利、澳門騎師艾比，霍達夫婦和勞愛德太太等。募捐活動將在本月三十一日截止。記者：文傑、亨利