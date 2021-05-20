順理成章——最佳新馬競爭激烈

剛周日賽事在賽前所見的戲碼雖覺一般，但由於有鉅額三T及六寶獎多寶，所以全日的總投注額依然高企。至於賽事方面也有耀目新星交出亮麗演出，其中羅廄的「八仟師」在賽前連番試閘的表現已是譽滿欄邊，結果陣上跟預期一樣以清風送爽的姿態一放而回，末段鞍上人莫雷拉僅以雙手推送便將其他馬匹愈拋愈遠，看來此駒應有望像季內幾匹三歲馬如「佳運財」、「速遞奇兵」或「勝得威風」等，在其後再締造連勝佳績。看現時羅富全目前贏得五十四場頭馬（執筆時未計昨晚賽果），爭練馬師頭銜也非無望，如今出了「八仟師」此馬，憑牠在煞科前多添一兩冠應是垂手可得，且看練者稍後是否倚重此棋子。談到連勝馬，「佳運財」完成五連捷後，在競逐今季最佳新馬中可謂先佔上風，然而季內四出全勝的「速遞奇兵」已報名本周日的沙田銀瓶，由於這場賽事屬國際三級賽，假如「速遞奇兵」順利奪標的話，相信有望以點數反先，且看這個最佳新馬榮耀最後是花落誰家了！章名