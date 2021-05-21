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馬場浮世繪——速遞奇兵沙田銀瓶力爭上位

2021-05-21 列印
  蔡約翰於周三晚谷戰憑「聲勢」與「平海歡星」一熱一冷進帳兩場頭馬，暫時就憑這兩仗勝仗領先於方嘉柏，而周日田戰，蔡約翰又有望多添戰功，皆因麾下新星「速遞奇兵」又再上陣，雖然是初跑級際賽事，但以其出道以來四戰全勝兼場場贏得輕鬆的姿態，在是場千二米三級賽沙田銀瓶，實屬擂台躉角色。與此同時，這匹三歲馬評分已由五十二分火速增至一百分，大有機會在季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲最大進步馬匹獎。不過由於牠早於上季來港，所以未合資格競逐最佳新馬殊榮，該獎項當會成為五戰全勝的希廄「佳運財」之囊中物。

馬場浮世繪

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