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馬場浮世繪——鑲白旗贏馬獎金全捐祖格拉

2021-05-21 列印
  田泰安昨晨操馬後，表示已按承諾將剛周三晚谷戰的策騎費及部分獎金捐予墮馬身故的騎師祖格拉的家人。其後他在社交媒體宣布，當晚由他操刀贏馬的「鑲白旗」，其馬主顧明均亦答應全數捐出頭馬獎金予祖格拉家人，以示撫恤。「鑲白旗」是役的馬主獎金有近六十萬元，田泰安對其慷慨解囊，不勝感激。

馬場浮世繪

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