馬場浮世繪——鑲白旗贏馬獎金全捐祖格拉

升班馬卡迪斯今季演出叫人喜出望外，周五西甲最後一輪例行公事作客已護級成功的利雲特，大有機會悶和皆大歡喜。事關前者中鋒尼格度事先張揚兩軍勢踢風流波，而且本身跟對方射手羅渣馬迪同陷入球荒，加上對賽往績支持，和局可捧。（Now632台周六凌晨3:00直播） 卡迪斯今季長期在七至十五位俳佪，演出叫人驚喜，如能夠保持目前的第十二位衝線，也平了本身西甲史上最高排名，而利雲特目前排第十四位，亦早已護級成功。兩隊同樣無欲無求，陣中唯一星將尼格度預言雙方將打風流波：「大家早已完成護級目標！」 兩軍上岸戰意欠奉 兩隊爭勝決心成疑之餘，各自首席射手同陷入球荒，也成悶和另一因素。尼格度西甲...

2021-05-21