田泰安周三晚尾場策「鑲白旗」爆出半冷贏馬，連續六個賽馬天有馬贏，手風大順。昨晨收操後，他謂過往季尾經常取得佳績，希望今季也不例外。至於周日沙田賽事的胯下戰馬中，田泰安認為以「星運明爵」和「合夥贛勁」最具爭勝機會。方廄「星運明爵」前季出道，經歷連續二十二場敗仗後，上仗終在田泰安胯下於田草千二米贏得在港首場勝仗，周日轉戰千四米，開齋功臣田泰安說︰「『星運明爵』雖然遲至上仗才贏馬，但取勝姿態和走勢出色，倘若跑的途程更長，肯定可進一步拋離亞軍『莫浪求』，再回看牠以往經常走得接近，足以反映本身具備足夠的戰鬥力，今次多負七磅出戰另一上名路程，應不會構成阻力。我希望賽事早段步速夠快，好讓牠可再發揮出上場贏馬時的留前鬥後威力，成功連捷。」偉廄「合夥贛勁」前仗由田泰安操刀出戰田草千四米得第四，周日再由他主轡，而且早在上月下旬，田泰安便曾策馬快跳及試閘，備戰十分積極。田泰安分析︰「縱使『合夥贛勁』前仗落後於頭馬『紅旺』三個多馬位，但對方其後再贏兩場，反映『合夥贛勁』的表現具水準。馬兒最近操練及試閘的走勢甚佳，質新馬的狀態續有進展，周日降至五班上陣，遇上實力較弱的對手，只要臨場發揮出應有水準，將是爭勝主角。」田泰安最後表示，苗廄「鎂之妙」過往戰績平常，然而最近試泥閘的走勢甚勁，晨課操練的表現亦佳，可見轉投苗廐後，馬兒的健康和狀態已出現轉機，周日復出跑千二米屬射程之一，倘若跑回試閘時的表現，走入前列絕不意外。他又指即使今仗未能上名，表現亦可作參考用，方便苗禮德日後部署。特約記者︰文傑