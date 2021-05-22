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馬場浮世繪——將王祈遮打盃贏馬開齋

2021-05-22 列印
  渣打冠軍暨遮打盃將在明日舉行，「將王」接連在打吡和皇太后紀念盃失利後，今次將易配巴度。韋達表示此駒可能跑二千米最合，不過從牠競逐打吡時末段走勢，應可以扳至今賽途程二千四百米，而上場牠競逐皇太后盃，早段步速實在太慢，加上起步後搶口望空，落敗不能作準。希望今場步速正常，馬兒能發揮實力，贏出在港首場頭馬。

馬場浮世繪

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