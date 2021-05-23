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勝在有方——虹鴻質值四班頂

2021-05-23 列印
　　「虹鴻」大前仗除去眼罩初跑千四，遇上超快步速，本身自造57秒99跟得急，耗力如此多也有足夠氣量保住亞軍而氣走四班中級馬「二雋」，表現極難能可貴。所以翌戰再次段段快跟下僅敗予超級馬「紅旺」一頸位，末段追上之勢頭甚勁，可彈離另一實力指標「雄龍」，以前駒上班再贏計，此兩役之出色亞軍值四班頂。可能連續兩仗耗力太多，剛戰走不利之外疊可當作回氣。四歲PPG精英只跑了七仗里程甚新，且跑法夠機動，可信賴作膽。

　　「皇龍福將」大前仗可在強組氣走最近贏三班之「十二馬」，同屬年輕PPG精英。翌戰蝕慢步速追近後，剛戰初跑千四也能劣勢下追近「獨角寶寶」，後駒再出差點連捷，這個亞軍亦強勁。上了寶貴一課後排檔轉佳，屬前駒最強對手。「雄龍」前仗強組入位後，最近直路中段才由內疊移出也能彈離「閃耀中華」，且總時間甚佳，忠心馬負頂磅尚難捨棄。



方駿暉
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