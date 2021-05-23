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伊仁絮語——皇龍福將收復前失

2021-05-23 列印
　　第九場「終身美麗」來港前在愛爾蘭五戰取得兩勝三位，當中包括勝出千四米表列賽德察殊錦標，級數不俗，可惜來港後首三戰均乏善可陳。不過最近兩仗終見起色，前仗跑沙田千二略帶均速，最終以一乘許負於三班中堅分子「無敵勇士」。上仗千四採取相同跑法，終點前僅能維持同速，未能構成威脅。長遠來說，此駒應以一哩或以上路程較合適，猶幸今場馬匹並不多，本身更獲莫雷拉垂青，威力大增，若臨場賠率不太乏味，可以一試。

　　第十場「皇龍福將」在港第二仗即告獲勝，盡顯非凡潛能。上仗首次加程跑千四，早段留守中後方，轉彎前已開始發力，末段衝刺強勁，結果僅追不及「獨角寶寶」而屈居亞軍。今仗排位轉好，令跑法更具彈性，應可輕鬆佔取內欄避免蝕位。本身已有一場千四實戰經驗，表現應會更佳，可望收復前失。



Ian
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