伊仁絮語——皇龍福將收復前失

來到本季最後一個大賽日。大賽日整體戲碼較強，對有些人來說會較吸引，不過像筆者般喜歡博半冷WP的人就未必有同感了。如果又真的想參與，可以退而求其次，在一些你認為大熱門很「惡」的場合，選一匹半冷博一注W，再補一次注搭大熱的單Q。若果眼光沒錯，而心水半冷真的只輸給大熱門，中一注Q應足夠有本有利。 第二場五班一四○○米。在預期今次A欄上半場會利中外疊追的情況下，暫時大熱的「合夥贛勁」應相當惡，因為前仗在四班同程的蹄下敗將「威威高星」其後都可在四班補中，本身今仗只面對五班對手，除非模式很不利追，否則勝望的確高唱。 選一匹半冷的話，個人對「福星高照」始終未能完全放手，因187場次跑四班...

2021-05-23