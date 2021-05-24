  • 2021年5月24日 星期一
  • 28º
  • 85%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——蔡明紹羅富全終於逍遙

2021-05-24 列印
馬場浮世繪——蔡明紹羅富全終於逍遙
Previous Next

　　蔡明紹今季與羅富全合作三十多次，然而搏來搏去最叻跑P，但昨日兩人終於憑「逍遙駒」打破悶局，練者羅富全賽後說：「『逍遙駒』以往曾因發燒影響操練，而且宜跑較長路程，所以直至上仗才有好走勢，只可惜早段步速偏快，末段無以為繼，反觀今仗賽前我已估計步速不快，所以決定讓牠採取前置跑法，結果賺了形勢贏馬。」

馬場浮世繪



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd