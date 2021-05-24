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馬場浮世繪——時時精綵潘頓顯愛惜

2021-05-24 列印
馬場浮世繪——時時精綵潘頓顯愛惜
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　　昨日東廄「時時精綵」力爭三奪遮打盃，可惜這匹七歲馬似乎真的稍稍退化，最終只能跑獲季軍，但仍保持在港上陣未失獎金的紀錄。雖然未能再次揚威大賽，但潘頓對這匹老拍檔仍非常愛惜，賽後不斷撫摸馬兒頭部作鼓勵。

馬場浮世繪



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