  • 2021年5月24日 星期一
  • 28º
  • 85%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓復出贏馬有天意

2021-05-24 列印
馬場浮世繪——潘頓復出贏馬有天意
Previous Next

　　剛戰周三退下火線的潘頓，一度令人擔心其傷患，但他昨天如常上陣兼跑足全日，最終更憑「天意」贏馬，另外還有五場位置，看來傷勢並無大礙。而「天意」練者蘇保羅說：「『天意』已經七歲，當然不可能再進步，我要做的是讓其保持戰鬥力，今仗牠排好檔有幫助，結果勝回一仗，而賽後潘頓指馬兒很喜歡今日的場地，相信也是致勝因素。」

馬場浮世繪



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd