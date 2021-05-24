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馬場浮世繪——速遞奇兵五捷贏級際

2021-05-24 列印
馬場浮世繪——速遞奇兵五捷贏級際
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　　蔡約翰昨日贏三W，最矚目的當然是「速遞奇兵」，此駒今仗首度挑戰級際賽仍能繼續贏馬，至今五戰皆勝，不讓季內另一匹五捷馬「佳運財」專美，看來很大機會奪得今季最大進步馬匹獎。

馬場浮世繪



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