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馬場浮世繪——拍賣會押後兩天6.27舉行

2021-05-25 列印
  本馬季年度的年香港國際馬匹拍賣會，原定於六月二十五日星期五晚，在沙田天幕亮相圈舉行。但馬會經周詳考慮之後，決定將拍賣會延至兩天後的周日早上十時才進行。原因是馬會顧及到拍賣會若於傍晚開始，估計要去到晚上九時半才完成，準買家到場後根本無時間晚膳，而且在目前限聚令的規管下，馬會能於短時間內提供的餐飲服務亦較有限。有見及此，馬會遂決定將拍賣會押後至六月二十七日早上才舉行。而且那個星期的日馬賽事編於六月二十六日的周六上演，翌日早上舉行拍賣會將不影響任何運作。

馬場浮世繪

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