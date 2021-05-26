重點出擊——莎皇者 一哩最強

谷草二班的一六五○與千八都因為賽程有限，所以常見跑來跑去都是一批老對手。正如總場次593的「喜駿駒」、「勤德兼備」、「盛大光輝」、「綠色有運」與「莎皇者」，今次在第八場又相遇。其中「綠色有運」特善谷草，加上方嘉柏正爭取冠軍練馬師寶座，馬兒今賽前休息逾月，看來是志在必得。不過其現時評分接近高位，中年馬要更上層樓，難度不低也！比較起來，筆者認為曾兩度敗給「綠色有運」的「莎皇者」更值博。因為參照後駒在港的同父系馬，「發財福星」、「孖寶兄弟」及「皇寶」的贏馬路程都止於一哩，那麼「莎皇者」上仗跑嫌長的谷草千八也只輸一乘許，算是高水準之作了。再者頭馬「樂益善」能於皇太后盃入Q，「喜駿駒」和「柏林探戈」其後也贏馬及入位，賽事水準亦不言而喻。「莎皇者」勝在季內拼搏較少，單計體力已勝過今組對手。安西教練